Vittorio Sgarbi asfalta Saviano: "Resistenza alla Meloni? Lui..."

Senza nominarli, eccetto uno, Vittorio Sgarbi se la prende con quei vip che hanno invocato la resistenza contro un governo di centrodestra. Prima tra tutte la cantante Francesca Michielin, poi Roberto Saviano. Lo scrittore con un tweet ha fatto sapere: "Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi 'invitano' a lasciare il Paese", annuncia l'autore di Gomorra. Che poi perde le staffe: "Questi sono avvertimenti. Questa è l’Italia che ci aspetta. Stanno già stilando una prima lista nera di nemici della patria, alla faccia di chi diceva che il Fascismo è un’altra cosa". Sotto il post ecco apparire l'immagine su sfondo nero, con la scritta "Resistere". Peccato però che sia stato proprio Saviano mesi prima a spiegare di voler lasciare il Paese.

In ogni caso, a zittirlo ci ha pensato il critico d'arte: "Ma 'resistere' a cosa? - sbotta su Facebook -. A una coalizione che ha vinto libere elezioni? Che è stata scelta da milioni di italiani? Si chiama democrazia!" E ancora, lanciando una chiara frecciata: "La sola cosa a cui 'resistere' sono le mistificazioni come queste di Saviano che alimentano odio e rancori. Saviano gioca, come sempre, a fare la vittima. Che è la condizione necessaria per le sua attività di 'marketing' editoriale".

D'altronde la sua posizione sulla scorta allo scrittore è chiara: "Saranno le istituzioni competenti a valutare se corra qualche rischio, anche perché mi pare che passi molto tempo all'estero. Valuteranno come si spendono i soldi degli italiani. Gli mando un bacione", rispondeva a chi gli chiedeva pareri a riguardo.