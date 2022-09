Adriano Celentano, la rivelazione: "Ho tifato per Letta ma la Meloni..."

29 settembre 2022 a

Adriano Celentano rivendica il suo essere "grillino" ma a sorpresa ammette di aver "tifato per Enrico Letta" alle elezioni politiche del 25 settembre e soprattutto di aver trovato l'atteggiamento con cui Giorgia Meloni ha accolto la vittoria "come una improvvisa ondata di violenta saggezza". Il Molleggiato ha affidato ai social il suo pensiero, come ormai fa da qualche tempo, dall'account in cui si definisce "L'Inesistente": "Premetto che la mia è una sensazione. Quello che vi sto dicendo è solo il parere di un grillino, che pur continuando ad essere un grillino, nel corso di queste elezioni ha fortemente tifato per Enrico Letta", confessa Adriano Celentano. "Per cui da come sono andate le cose non c'è tanto da ridere", aggiunge.

"Però", sottolinea l'artista, "il fatto che Giorgia Meloni non abbia festeggiato la sua vittoria, non so perché, ma lo interpreto come un segno di grande democrazia, quasi come un'improvvisa ondata di violenta saggezza… Sarà forse questo il nuovo corso politico…? Imparare a elogiare anche gli avversari…?", chiede concludendo.

Un atteggiamento quello del Molleggiato che va in controtendenza rispetto a molti altri suoi colleghi che invece hanno attaccato la Meloni dall'inizio della campagna elettorale gridando al pericolo di un ritorno al fascismo.