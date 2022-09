Sottocorona, meteorologo di La7 contro Salvini: "Questo Paese ha un problema"

30 settembre 2022 a

a

a



"Devo dare una pessima notizia a Paolo. Non servi oggi, Matteo Salvini ha già fatto le previsioni meteo e ha detto che domani c'è il sole, confermi?". Myrta Merlino a L'aria che tira si collega con il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona per quello che dovrebbe essere un aggiornamento sul tempo dal sapore leggero. Ma la boutade si trasforma in sparata politica a tempo di record. Pochi secondi prima la regia ha mandato in onda l'intervento del segretario della Lega in piazza a Milano "dagli amici di Coldiretti, perché io mi ricordo degli amici prima delle elezioni ma soprattutto dopo le elezioni".





Il meteorologo di La7 contro Salvini: guarda il video di L'aria che tira

Tornata in studio, la Meloni dà la parola a Sottocorona con una battuta. "Questo è un Paese che ha un problema, ognuno dovrebbe fare il mestiere suo. Fare il meteo è una cosa che piace a tutti, non so perché. E allora vado via...".

"Tirati su, ho già dato con Giletti". Malore in studio, la Merlino sbotta | Video

La Merlino accoglie le parole di Sottocorona allargando le braccia: "Ehhhh, è una grande verità. Purtroppo è una grande verità". Poi l'esperto meteo annuncia: "Ancora oggi maltempo, temporali, pioggia e vento a Nord e sul Centro. Domani si attenua tutto...". "Ah, allora ha ragione Salvini", esclama la Merlino. "Ancora al centro, al Sud e in Sicilia le piogge ci sono. Poi dipende - conclude sconsolato Sottocorona -, se ciascuno si fa la sua previsione...".