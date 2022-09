Vauro, lo sfregio in diretta alla Meloni: ecco come la ritrae

30 settembre 2022 a

Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 30 settembre, Vauro Senesi "sfregia" Giorgia Meloni con una delle sue vignette. "Giorgia Meloni pare che con Draghi abbia parlato abbastanza. Certo deve, benissimo, peraltro io non sono tra quelli che idolatra Draghi", sottolinea il vignettista, "non mi pare che sia stato la panacea dei mali o che la cura Draghi abbia portato a chissaché ma io la ricordo come una fiera oppositrice del governo tecnico e del governo della finanza, peraltro era un governo della finanza. Ora dov'è andata? Chi è oggi, il Dottor Jekill o Mister Hyde? Heidi o la strega cattiva?".

Qui l'intervento di Vauro Senesi e la vignetta sulla Meloni

E ancora attacca Vauro: "Io difficilmente riesco a immedesimarmi in un fascista ma se io fossi stato fascista sarei rimasto un po' perplesso perché mi ritroverei da un giorno all'altro una Meloni europeista, una Meloni atlantista... Per questo l'ho fatta come Calimero perché non è nera, è come Calimero...."

Nella vignetta infatti Vauro Senesi ha ritratto la leader di Fratelli d'Italia come un Calimero - "Calimelo" - che dà "rassicurazione" e quindi dice: "Io non sono nera sono solo... Giorgia".