Whoopi Goldberg, la follia della sinistra: "Negli Usa si vive come in Iran"

Secondo la popolare attrice americana Whoopi Goldberg, la vita negli Stati Uniti è terribile quanto in Iran. Lo ha detto nel programma The View, accendendo la polemica e lo scontro con la sua co-conduttrice Alyssa Farah Griffin. La discussione è iniziata quando quest'ultima ha sottolineato: "Ricordiamo anche che gli iraniani letteralmente buttano giù i gay dagli edifici. Non rispettano i diritti umani fondamentali né il diritto internazionale".

A quel punto Goldberg ha replicato dicendo che gli Stati Uniti non sono migliori dell'Iran per quel che riguarda il trattamento riservato ai "gay" e ai "neri". "Non facciamolo, perché se iniziamo così, in questo Paese siamo noti per aver legato i gay all'auto", ha accusato l'attrice aggiungendo che gli Usa "hanno continuato a impiccare i neri". Griffin, allora, ha controbattuto dicendo che gli Usa di oggi "non sono per niente come" l'Iran.