John Elkann, la foto choc: come lo beccano vestito a New York

03 ottobre 2022 a

Una paparazzata che fa molto rumore. John Elkann e la moglie Lavinia Borromeo finiscono in pagina su Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. I paparazzi sguinzagliati dal conduttore del Grande Fratello Vip hanno pizzicato il presidente di Stellantis nonché nipote dell'Avvocato Gianni Agnelli ed erede della dinastia Fiat mentre passeggiava con la nobile consorte per le strade del Meatpacking district di New York.

Un tempo quartiere malfamato della Grande Mela, da anni al contrario rigeneratosi in cuore "cool" della metropoli, culla di moda, arte e tendenze di ogni tipo. E l'austero John, che i cantori dei "Kennedy d'Italia" avevano sempre descritto come l'alternativa sobria e rigorosa al fratello Lapo Elkann, la "mina vagante" della famiglia, stupisce tutti adeguandosi al contesto naif ultra-chic.

Camicia bianca, pantaloni leggeri chiari. E fin qui, nulla di strano. Poi però due "dettagli" decisamente sopra le righe: un maglione a fantasia floreale giallo, verde e rosa con scollo a barchetta. E soprattutto vezzose scarpe rosa schocking. Non finisce qua, perché il look modaiolo di Elkann è combinato con quello della Borromeo, che indossa sotto un cappotto e una camicia dal taglio molto maschile pantaloni larghissimi di un rosa ancora più acceso.

"Lui nella parte di lei, lei nella parte di lui", chiosa perfido Dagospia che pubblica la paginata di Chi non nascondendo un certo sconcerto. "Elkann e la moglie mescolano i generi mentre passeggiano al Meatpacking District di New York. Il presidente di stellanti indossa una scarpa rosa con suola rossa, come le Louboutin, come solo le vere dive fanno...".