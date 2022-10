DiMartedì, Sallusti zittisce Santori: "Sputava sull'Europa?", che lezione

05 ottobre 2022 a

"La reputazione in politica conta, e quella che si porta dietro in Europa Giorgia Meloni innegabilmente non aiuta". Rispunta Mattia Santori e a DiMartedì cambia il nemico, non il ragionamento. Da leader delle sardine, nell'autunno 2019, aveva fatto di tutto per sbarrare la strada a Matteo Salvini in Emilia Romagna (riuscendoci). Oggi è arrivato a buoi già scappati, la Meloni ha stravinto le elezioni politiche e all'ormai anonimo consigliere comunale cooptato dal Pd non resta che sperare che qualcuno abbocchi ancora all'allarme fascismo-sovranismo.

"In un momento in cui le bollette costano care, bisogna contare in Europa e questo è un grosso problema per la Meloni che fino a ieri sputava sull'Europa e che oggi vuole fare un salto di livello. Gli alleati della Meloni la isolano in Europa e questo sicuramente non aiuta l'Italia".





Replica affidata ad Alessandro Sallusti: "Veramente, se abbiamo delle bollette così care, e ormai siamo tra i pochi in Europa ad averle, forse è perché neppure Draghi e il Pd sono riusciti a contare in Europa, altrimenti non saremmo in queste condizioni - sottolinea il direttore di Libero -. Dopodiché lasciamola lavorare, giudicheremo la Meloni dai fatti. E attenzione, perché è a capo di uno dei gruppi storici che compongono il Parlamento europeo, dei Conservatori facevano parte anche i conservatori inglesi prima della Brexit. Lei non è che è fuori dall'Europa, è una dei protagonisti della vita politica europea".