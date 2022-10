L'aria che tira, Cerno zittisce Barbacetto: "Finitela santa mad***a"

06 ottobre 2022 a

a

a



Il caso Ruby Rubacuori e la sorte di Karima El Mahroug continuano a far litigare destra e sinistra. E in mezzo c'è sempre lui, Silvio Berlusconi. A L'aria che tira su La7 Myrta Merlino ospita Gianni Barbacetto, Tommaso Cerno e Gianfranco Rotondi. Tre espressioni politiche e culturali opposte, con Cerno (area Pd) e Rotondi (democristiano eletto in lista con Fratelli d'Italia) in insolita intesa contro il bacchetton-giustizialista giornalista del Fatto quotidiano.

"Chi è e cosa fa oggi Ruby Rubacuori": la testimonianza e lo schiaffo ai giudici

Quello che 12 anni dopo dobbiamo ricordare di quel processo, sostiene Barbacetto, "non è la questione sessuale, perché in fondo uno può dire 'fatti suoi'. No, quella è stata una grande questione politica, Berlusconi era ricattabile". Cerno lo interrompe spazientito: "Ma qualcuno però vuole dire che la legge su cui si basa tutto questo è la più grande porcata fatta dalla destra negli ultimi 25 anni, in cui per la prostituzione si condanna il cliente... Ma finitela! Finitela!", si scalda il direttore de L'Identità. "Una legge oscena, che andava cancellata e che tra l'altro ha fatto Berlusconi".





"Finitela Santa Mad***a". Cerno sbotta con Barbacetto, guarda il video

"Ma il problema non è la legge sul sesso - ribadisce Barbacetto -, è che il presidente fosse ricattabile e che portasse in Parlamento le sue prostitute". "Ma sono state elette e possono andare dove vogliono, scusa eh", ribatte Cerno. "E poi le pressioni sui funzionari della Questura per far liberare la nipote di Mubarak e poi la corruzione in atti giudiziari", prosegue imperterrito Barbacetto. E di fronte al ritorno di Berlusconi al governo chiosa: "Bello schifo". "Si chiama democrazia - gli ricorda ancora Cerno -, gli italiani votano e siccome non siamo alla Russia va al governo chi vince, Barbacetto, dopo 10 anni che va al governo chi perde sarà anche ora no? Eddai, Santa Mad***a".