Carlo Calenda ridicolizzato da Luca Bizzarri: il primo sconcertante video al Senato

"Io boh". Bastano due parole a Luca Bizzarri per smontare il mito del Carlo Calenda "serio e responsabile". L'ex conduttore delle Iene, fustigatore dei malcostumi della politica e della società italiana e molto, molto attivo su Twitter, prende di mira il fondatore di Azione e leader del Terzo Polo, che appena sbarcato in Parlamento si concede un video stile Totò a Milano.

"Prima tappa in Senato - scrive Calenda pubblicando il video del suo sopralluogo a Palazzo Madama -. Una grande emozione essere in sala Maccari di fronte al quadro che rappresenta l'intervento di Cicerone contro Catilina". Un auto spot per celebrare eruzione e amore per la cultura classica con sottile ma scoperto messaggino politico: il saggio Cicerone è il riferimento di Calenda, mentre il populista Catilina... Qui, stando alle parole dell'ex ministro, ci sarebbe l'imbarazzo della scelta.

"E' un appassionato di storia romana, ha detto ieri sera che per lui essere senatore è il massimo delle aspirazioni. Che c'è di male?", domanda polemicamente una follower, nei commenti. "Io sono appassionato di youporn, ma non mi faccio filmare", ribatte caustico la metà del duo comico formato con Paolo Kessisoglu. L'affondo di Bizzarri divide comunque i commentatori.

C'è chi insulta direttamente l'attore genovese ("Imbecille! Dalla storia arriva il nostro futuro"), chi difende Calenda ("Perché boh? Per una volta che un politico italiano dimostra cultura e conoscenze, boh? Meglio i rutti di Salvini e c.?") e chi, forse, centra il punto: "'Boh' perché è una cosa fuori luogo e tempo, fatta a favore di smartphone con ovvia intenzione 'piacionica'... Tipico di Calenda, che poi lo rende anche 'simpatico' se vogliamo".