Tagadà, Alessandra Ghisleri: "Gli elettori dem si sono turati il naso"

"Gli elettori del Pd hanno votato turandosi il naso": lo ha spiegato Alessandra Ghisleri a Tagadà su La7. La sondaggista e direttrice di Euromedia Research ha fatto riferimento a una propria rilevazione, condotta per Porta a Porta. Stando al sondaggio fatto tra gli elettori del Pd, infatti, il 29,4% avrebbe votato controvoglia, "turandosi il naso" appunto. Questo, però, non è un problema nuovo nell'ambiente dem, secondo la Ghisleri: "Il Pd è sempre stato al governo e si è staccato dalla ricerca del consenso. Per questo è stato definito partito della Ztl, vengono giudicati lontani dalla gente".

"La gente che vota il Pd si è turata il naso perché c'è stata una politica che non ha guardato gli ultimi - ha proseguito la sondaggista -. Il problema del Pd sta nella ricerca reale del consenso sul territorio. Infatti i candidati regionali come Elly Schlein hanno un successo importante un po' perché hanno un'evidenza mediatica importante, ma più che altro perché sono più sul territorio. E da quel territorio poi ha origine il consenso dei voti".

Per far capire meglio il concetto, infine, la Ghisleri ha fatto l'esempio del governatore campano: "Pensate anche alla vittoria di candidati come Vincenzo De Luca, che veniva dato come perdente e invece sul suo territorio, predominando, ha superato e anche sbaragliato i suoi concorrenti nelle vecchie elezioni".