Propaganda live, fango di Ceccarelli: "Porta-telefono di La Russa"

Ignazio La Russa cammina con la sua assistente, una giovane donna, alta, bionda, bella e discreta. "Simoneee, ma chiama normale! Non chiamare su Whatsapp", si sente dire dal neo presidente del Senato dopo che la suddetta assistente gli passa il telefono. Il video viene trasmesso da Propaganda Live, su La7, nella puntata del 14 ottobre. Dopo queste immagini, la penna de La Repubblica, Filippo Ceccarelli commenta ironico la scena e definisce la giovane donna la "porta-telefono" di La Russa.

Del resto, il giornalista non è esattamente un estimatore del big di Fratelli d'Italia. A Metropolis due giorni fa aveva commentato così l'elezione di Ignazio La Russa a seconda carica dello Stato. "Questa votazione certifica un cambio di paradigma: dalla politica spettacolo si passa allo spettacolo della politica. L'occhio fiammeggiante e la voce cavernosa fanno di La Russa un 'personaggione' e lui ci ha preso anche gusto".

E su La Repubblica Ceccarelli aveva scritto: "Così, a proposito di decoro istituzionale, di La Russa, che di secondo nome fa pur sempre Benito, ti viene subito incontro la foto di quando (2006) andò a prendersi una torta in faccia da Pippo Franco; e il fatto che una cultura politica a lungo emarginata e perfino maledetta, una volta uscita dal recinto scegliesse in allegria la via dell'intrattenimento più degradato dice molto sul traguardo, ma anche sulle peripezie del post-fascismo nella società, ormai, del disincanto".