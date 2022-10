Bianca Berlinguer, la foto da capogiro: "In redazione negli anni '90"

15 ottobre 2022 a

Bianca Berlinguer sorprende tutti. La conduttrice di CartaBianca colleziona una sfilza di complimenti. Merito della foto pubblicata su Facebook, qui la si vede anni addietro, bella come sempre e con dietro una grande vetrata. La didascalia? "Alla fine degli anni Novanta nella redazione del Tg3. Vi aspetto, come sempre, martedì a Cartabianca, alle 21.20 su Rai 3".

Tanti dunque i commenti. Tra questi c'è chi scrive: "Bianca in questa foto è splendida ! Lei porta un cognome importante, anzi importantissimo. Per me è stato il cognome di quello che mi piace definire 'l’uomo dei sogni'. Le auguro il meglio come persona e come professionista". E ancora: "Sei sempre stata molto raffinata e hai stile... Poi mi piaci perché sei sua figlia".

Intanto prosegue la sua conduzione a CartaBianca. Nella scorsa puntata la giornalista è stata protagonista di un nuovo battibecco con Mauro Corona. Si parlava del Partito democratico, quando lo scrittore ha detto che ai dem serve un rinnovamento generazionale e un cambio totale dei vertici con l'allontanamento di alcuni soggetti. "Era un altro mondo", è stata la controreplica della conduttrice. Parole che hanno scatenato l'ira dello scrittore che si è rivolto così alla conduttrice: "Chiuda il becco". Questa volta però sembra che la Rai abbia chiuso un occhio. Almeno al momento.