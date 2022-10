Sondaggio Ghisleri, gode Conte: M5s aggancia Pd, ecco le cifre

19 ottobre 2022 a

a

a

Le cifre delle elezioni vengono confermate, o quasi. Giorgia Meloni è ancora una volta al primo posto, con Fratelli d'Italia che registra una nuova crescita. A poche settimane da quel 25 settembre che l'ha incoronata, la leader di FdI arriva al 27 per cento, in aumento di un punto percentuale rispetto al risultato delle elezioni. Si tratta, per Alessandra Ghisleri, dell'unica formazione all'interno del centrodestra in crescita. Salvini infatti ottiene l'8,5 per cento perdendo lo 0,3, mentre Forza Italia lo 0,8, arrivando al 7,3 per cento.

"Desolante, mi ha fatto impressione": la confessione della Ghisleri

In sostanza, conti alla mano, la sondaggista di Euromedia Research nota che ad oggi FdI rappresenta con i suoi voti quasi il doppio della somma dei suoi alleati. Brutte notizie per il Partito democratico. Sul fronte delle opposizioni il Movimento 5 Stelle cresce quasi di due punti rispetto al giorno delle elezioni con un 17,2 per cento e marcando a uomo il Partito democratico sceso al 17,5 (-1,6).

"Quello che so, ma non rivelo": bomba-Ghisleri, il "vizio" del politico

Piccolo balzo per il Terzo Polo. Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi si piazzano all'8,7% (+0,9 per cento). Da quanto si legge sulle colonne della Stampa, tutti i partiti di centrosinistra vanno a picco: oltre ai dem, c'è Alleanza Verdi e Sinistra con un 3,4 per cento (-0,2), +Europa (2,5 con un -0,3) e infine Impegno Civico. Il partito di Luigi Di Maio non supera neppure la soglia dell'1 per cento, fermandosi allo 0,2 e perdendo un -0,4 per cento. Cifre che portano il centrosinistra a totalizzare il 23,6 per cento (-2,5) a differenza della coalizione avversaria (43,9, con un +0,1 per cento).