Di Maio alla festa "beccato con lei": bomba nel mondo della tv

18 ottobre 2022 a

a

a

Festeggiamenti in casa Di Maio-Saba. Nel weekend la fidanzata di Luigi Di Maio, Virginia Saba, ha celebrato i suoi 40 anni. A immortalare la festa è stata lei stessa con diverse foto e video su Instagram, in cui rispunta il ministro degli Esteri uscente. L'ex Cinque Stelle ora leader di Impegno civico non ha ottenuto la rielezione e così non potrà entrare in Parlamento. Una vera e propria batosta, al punto che Di Maio è sparito da tutti i social.

"Operazione di contrabbando". Di Maio e gli 007, una pesante scoperta

Almeno fino a quando la Saba non lo ha fotografato intento a stappare bottiglie. Oltre a Di Maio, al compleanno c'erano anche Myrta Merlino e il compagno di lei Marco Tardelli. Intanto tutti gli occhi sono puntati sul ministro uscente e sul suo futuro. "Si prenderà una pausa, non è un tipo che si abbatte", raccontano fonti a lui vicine ad affaritaliani.it.

"Di Maio contrabbandava vaccini": la fragorosa accusa contro il ministro

E ancora: "Deve far sbollire il tutto" però "ha cose in testa". D'altronde "Di Maio ha stretto tantissime amicizie" e "sicuramente qualcosa farà". Insomma, non resta che attendere e vedere quali piani riserba per lui il futuro. Al momento, le foto lo dimostrano, l'ex trillino non si abbatte e festeggia i 40 anni della compagna Virginia.