Dritto e Rovescio, Cruciani asfalta i rosiconi di sinistra: "Analfabeti e cretini"

21 ottobre 2022 a

a

a

"È una stupidaggine pensare che oggi ci sia un pericolo fascista": Giuseppe Cruciani, in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha detto la sua su chi ancora teme la nascita di un governo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia. "Oggi i pericoli per la nascita del governo Meloni, che poi nascerà come è ovvio, vengono più dagli audio e dalle iniziative di Berlusconi che dalla sinistra, su questo non c'è dubbio...", ha sottolineato il conduttore de La Zanzara.

"Bianchi e neri? Etero e gay? Loro rompono il ca***, porca pu***": Cruciani, sfogo estremo

"A parte i primi giorni, la sinistra non sta facendo fuoco e fiamme e non potrebbe fare altrimenti", ha proseguito Cruciani, rimarcando praticamente l'assenza di un'opposizione vera. Almeno fino a questo momento. Poi chissà. Tornando sul pericolo fascismo, ha continuato: "Quindi i pericoli per l'eventuale nascita del governo Meloni e per la sua composizione vengono più dall'interno".

Cruciani, infine, ha commentato due servizi andati in onda nel corso della trasmissione nei quali si respirava non poca preoccupazione per la nascita del prossimo esecutivo: "Mi sembrano casi di analfabetismo funzionale e di cretinismo totale. Pensare che oggi ci sia un pericolo fascista o che ci sia un pericolo per i diritti, come aborto o coppie gay, è di una tale stupidaggine che sono casi di totale analfabetismo".