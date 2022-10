Meloni, poco prima dell'incarico... come la beccano, chi è quest'uomo

23 ottobre 2022 a

Prima di ricevere l'incarico da premier, Giorgia Meloni ha incontrato Biagio Tarquinio. È lui il titolare e chef del ristorante L'Hostaria del Vicoletto di Terracina. "Ho preparato per lei i nostri tipici antipasti, risotto alla crema di scampi e tonnarelli con i calamaretti", ha raccontato prima di farsi immortalare con la leader di Fratelli d'Italia in una foto subito diffusa sui social.

La Meloni infatti è di casa a Terracina. Basta ricordare che, durante la lunga militanza politica, ha frequentato Nicola Procaccini, due volte sindaco della bella cittadina rivierasca e attuale eurodeputato in quota FdI. La loro, dunque, è un'amicizia di vecchia data, visto che hanno iniziato nelle file di Azione Giovani e poi hanno proseguito in Alleanza nazionale, fino a FdI.

Da qui la domanda che il Messaggero rivolge a Tarquinio: C'era anche l'onorevole Procaccini quella sera al Vicoletto? "Lui c'è sempre. La prima volta che ho servito Giorgia Meloni - ha concluso Biagio - è stato vent'anni fa e Procaccini c'era. In tutto, se la memoria in mi inganna, è venuta nel nostro ristorante quattro volte, l'ultima recente è stata quella della foto". Poco prima che la Meloni diventasse la prima presidente del Consiglio donna in Italia.