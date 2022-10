Chiara Geloni, "Meloni premier il contrario di voi fighetti". Pd demolito

24 ottobre 2022 a

Una voce isolata a sinistra, ma significativa. "Ma basta con questa storia della prima donna". Chiara Geloni, ex direttore di Youdem, defunta webtv del Nazareno, osa dire la verità su Giorgia Meloni. Una verità che molti, nel Pd e dintorni, cercano di ridurre a mero fenomeno "di colore" o giù di lì. La leader di Fratelli d'Italia, sottolinea la Geloni sul suo profilo Twitter, "è molto di più della prima donna a palazzo Chigi. È una donna con un curriculum di partito e di origini familiari modeste che a 45 anni arriva a Palazzo Chigi".

Basterebbe questo per farle guadagnare credibilità e autorevolezza nell'opposizione. Ma si sa, la sinistra italiana preferisce spesso procedere per luoghi comuni e vecchi pregiudizi piuttosto che guardare in faccia la realtà che cambia troppo velocemente per i loro gusti (e in una direzione inattesa).





La Geloni si è staccata dal Pd in polemica con Matteo Renzi e più o meno in contemporanea con l'addio di Pier Luigi Bersani, suo punto di riferimento politico. Ma il punto è un altro. La Meloni, sottolinea la giornalista, "è una che arriva a fare la presidente del consiglio partendo dall'organizzazione giovanile del suo partito.

È tutto quello che non siamo a sinistra. È il contrario del politicamente corretto da fighetti tanto bravi a declinare le desinenze. È il contrario di entrare nel gruppo dirigente per aver azzeccato un discorso contro il gruppo dirigente che è piaciuto ai giornali. È il contrario dell'eterno papa straniero in arrivo. E per questo è una storia che parla alle bambine e ai bambini di questo paese. Scusate lo sfogo". In poche righe, un ritratto impietoso di una generazione politica, quella democratica, spazzata via non dalle alchimie del Palazzo o dalle opposizioni, ma dai suoi stessi elettori.