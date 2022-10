Sondaggio Masia, Meloni "si divora" Draghi: ecco le ultime cifre

24 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni supera Mario Draghi. A poche ore dallo scambio della campanella, la leader di Fratelli d'Italia cresce nei sondaggi. L'ultimo, quello realizzato da Fabrizio Masia per Agorà, la incorona come miglior leader. Gli italiani la piazzano al primo posto con il 53 per cento dei consensi. Percentuale, quella diffusa dal sondaggista di Emg Acqua, che registra un + 1 rispetto al 17 ottobre. Rimangono invariati i numeri del gradimento dell'ex premier, fermo al 52 per cento, e di Luca Zaia.

Il governatore del Veneto, in data 24 ottobre, si aggiudica il terzo posto tra i leader raggiungendo il 43 per cento. Seguono Giuseppe Conte, Stefano Bonaccini e Silvio Berlusconi. Tra i primi due si passano ben dieci punti percentuali a favore del leader del Movimento 5 Stelle. Conte ottiene il 42 per cento, Bonaccini il 32 e il Cavaliere il 30. I tre, rispettivamente, segnano un +1, +1 e -1 per cento. Poi, ecco che si arriva verso il fondo della classifica.

Qui troviamo Carlo Calenda che in una settimana passa dal 29 al 30 per cento, Matteo Salvini dal 25 al 24 e infine Enrico Letta e Matteo Renzi. Se però il segretario del Partito democratico perde l'1 per cento (dal 21 al 20), il leader di Italia Viva lo guadagna (dal 16 al 17). In ogni caso la rilevazione di Masia conferma l'esito delle elezioni, con il neo presidente del Consiglio Meloni favorita rispetto ad alleati e non. E infatti anche il suo partito, Fratelli d'Italia, è in continua ascesa.