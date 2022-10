Quarta Repubblica, Sallusti: "Governo, il Cav può provocare un incidente"

25 ottobre 2022 a

La neo premier Giorgia Meloni è già finita nel mirino della sinistra, tra le altre cose, anche per il ministero dell'Istruzione al quale è stata aggiunta la parola "merito" e quindi si chiamerà "ministero dell'Istruzione e del merito". Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 24 ottobre, Alessandro Sallusti spiega che "l’intenzione" della premier sia di "riportare il merito all’interno della nostra società. Il merito è un risultato e deve entrare in campo perché non siamo tutti uguali, lo siamo solo al punto di partenza".

Del resto la stessa Giorgia Meloni si è "meritata" il ruolo di presidente del Consiglio. La leader di Fratelli d'Italia, sottolinea il direttore di Libero, "è figlia della sua storia ed è diventata quello che è diventata al di fuori delle quote rosa. Lei ha dovuto conquistare i suoi diritti da sola". Quindi per "merito". Ma secondo Sallusti Giorgia Meloni dovrà in quale modo stare attenta ai propri alleati: "Penso che Silvio Berlusconi e Matteo Salvini rivendicheranno il ruolo che sono abituati a ricoprire. Sarà però un problema formale che potrà provocare degli incidenti".

Rispetto poi al Pnrr, conclude il direttore di Libero, esso "è un contratto internazionale che bisogna onorare, non è una scelta politica".