Santanchè ministro al CdM, attacco-choc: "Quelli come te e Briatore..."

Come prevedibile, è già partita la caccia a Daniela Santanchè. L'esponente di Fratelli d'Italia è stata nominata ministro del Turismo e fin da subito la sinistra l'ha sprezzantemente ribattezzata "ministra del Twiga" con riferimento al celebre stabilimento balneare da lei fondato insieme all'amico imprenditore Flavio Briatore.

Per il debutto da ministra, la Pitonessa ha condiviso su Instagram una foto del primo Consiglio dei ministri guidato dal premier Giorgia Meloni, con testo istituzionale: "E' iniziato un nuovo capitolo della mia vita: orgogliosa ed emozionata per un incarico dal quale dipende il futuro di migliaia di persone impiegate nel settore del turismo. Tanta voglia di lavorare per il bene della Nazione, darò il massimo per non deludere gli italiani", scrive la senatrice meloniana, tornata ad avere un incarico nel governo ricoperto per l'ultima volta tra 2010 e 2011, quando era sottosegretaria per l'attuazione del programma nel governo di Silvio Berlusconi.

Bastano quelle parole, assolutamente neutre, per scatenare la rabbia dei tanti piccoli "Tomaso Montanari" pieni di livore e furore che animano (si fa per dire) la rete. Tra i tanti commenti (la netta maggioranza) di auguri e buoni auspici, si leggono infatti perle come queste: "Dai Daniela, insegnaci cos'è il conflitto d'interesse come solo tu sai fare" e "Gli italiani come lei e Briatore? Prima cosa da risolvere sarà la 'viabilità' per arrivare a Cortina. Chissà se l'aeroporto sarà pronto in tempo, la stagione sciistica è alle porte!".

O ancora: "E lavorare anche per te e il tuo amico Briatore, solo per persone ricche, noi poveri con lei non andiamo neppure più al'Idroscalo con il panino, buon lavoro signora Santachè". La perla? "Non ci aspettiamo nulla da te, quindi vai tranquilla che non potrai mai deluderci". Dovrebbe far ridere, ma dice molto sul livello culturale-emotivo della sinistra italiana dopo il 25 settembre.