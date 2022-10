Macron-Meloni, "se ingrandite la foto...": il dettaglio sfuggito a tutti. Come si spiega?

25 ottobre 2022 a

a

a

"È sfuggito un dettaglio, se si ingrandisce la foto...": il direttore della rivista francese Le Grand Continent, Gilles Gressani, ospite di Alessandra Sardoni a Omnibus su La7, ha parlato dello scatto diffuso dall'Eliseo. Scatto che mostra il faccia a faccia tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron avvenuto nei giorni scorsi a Roma. "L'Eliseo pubblica questa foto molto strana, se zoomate sul volto di Macron, vediamo che non è proprio enchantè, non è proprio contentissimo di essere là", ha spiegato Gressani.

"Un capolavoro, chi c'è dietro": Molinari, il sospetto sull'incontro Meloni-Marcon

Diversa la comunicazione avvenute da parte italiana, secondo il giornalista: "Le foto e le dichiarazioni diffuse dall'Italia sono più foto e dichiarazioni da incontro bilaterale tra due potenze, tra l'altro legate dal trattato del Quirinale. Potenze che quindi hanno un interesse reale a continuare la loro collaborazione".

Il dettaglio sulla foto Meloni-Macron a Omnibus

"Banale, pericolosa e...". Francia rosicona: valanga di insulti sulla Meloni

Parlando dell'incontro in quanto tale, poi, Gressani, ha spiegato che in Francia è stato molto criticato perché "si teme l'effetto domino, si può immaginare che ci sia una forma di ripetizione del successo meloniano con Rassemblement National, ecco perché Macron non può dare segnali troppo espliciti di convergenza. Il rischio è che si troverebbe a collaborare con uno dei partiti a cui invece cerca di opporsi su scala nazionale. Per la sinistra francese Meloni rappresenta il fascismo".