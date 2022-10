Meloni, Rotondi: "Mai accaduto nella storia". Alla Camera...

25 ottobre 2022 a

Giorgia Meloni ha tenuto il suo discorso di insediamento alle Camere in cui ha di fatto spiegato il piano programmatico per il governo per i prossimi cinque anni. Al centro del suo discorso ci sono i temi economici più caldi: le bollette, le pensioni, il lavoro e diversi provvedimenti per cercare di abbassare la pressione fiscale. L'intervento del premier a Montecitorio è stato accompagnato da diversi applausi e in questo caso non c'è stata alcuna contestazione da parte delle opposizioni. Un dettaglio da non sottovalutare.

A sottolinearlo è Gianfranco Rotondi, presidente di "Verde è popolare", profondo conoscitore della nostra politica e vicino a Giorgia Meloni: "Non mi ha stupito il discorso di Giorgia Meloni alla Camera: la conoscevo, me lo aspettavo. Non a caso ho scommesso su di lei , sapevo a chi andavamo ad affidare il Paese. Non potendo confessare uno stupore, ammetto una emozione: è tornata la politica nell'Aula, e si è sentito".

E ancora: "Tra i primati di Giorgia c'è di aver parlato per un'ora senza una contestazione. Non era mai capitato, nemmeno ai presidenti di governi di unità nazionale. Da deputato di Avellino sono felice del riferimento programmatico al ripopolamento delle zone interne del Sud e allo sviluppo dei piccoli paesi, che sono tanta parte della mia base di rappresentanza. È un bell'inizio, per tutti". Insomma un vero e proprio record quello della Meloni. Una partenza col botto.