Gianfranco Fini torna in tv, colpo di scena: da chi va

Clamoroso colpo di scena: Gianfranco Fini rompe il silenzio. Dopo anni fuori dai riflettori, l'ex ministro e fondatore di Alleanza Nazionale torna a dire la sua. L'occasione? La puntata di domenica 30 ottobre di Mezz'ora in più. Fini sarà nello studio di Lucia Annunziata per parlare della nascita del governo di Giorgia Meloni, sua storica pupilla. A lanciare l'indiscrezione, Dagospia che riporta il tweet del "Corazziere": "Domenica dopo anni di silenzio e dopo l’insistenza di tanti giornalisti importanti, Gianfranco Fini romperà il ghiaccio e sarà ospite della Rai da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più. Il momento storico della nascita del governo Meloni guidato dalla sua pupilla lo richiede".

Parole di stima nei confronti del presidente del Consiglio erano già state espresse tempo fa, quando il fu titolare degli Esteri disse: "Ho sempre creduto in lei, farà gli interessi dell’Italia". E per allontanare lo spettro del fascismo agitato dalla sinistra, ricordò che la leader di Fratelli d'Italia "votò a favore della svolta di Fiuggi, il suo atlantismo è autentico, ha principi e coerenza, è tenace e cosciente delle difficoltà che abbiamo davanti".

Fini, che conosce la Meloni dal 1996 quando iniziò la militanza in Alleanza nazionale come responsabile del movimento studentesco, è pronto a fare da garante. E anche a Mezz'ora in più, è il presentimento, il fondatore di An difenderà a spada tratta la Meloni dalla conduttrice che invece è tutt'altro che fiduciosa. Non a caso la giornalista ha paragonato il discorso del presidente del Consiglio alla Camera a un passaggio di Juan Domingo Perón, generale e politico argentino.