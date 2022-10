Otto e Mezzo, il discorso di Berlusconi? “Cosa gli avevano chiesto i figli”

26 ottobre 2022 a

Uno degli argomenti di discussione della puntata di Otto e Mezzo di mercoledì 26 ottobre è stato l’intervento di Silvio Berlusconi, tornato a parlare in Senato nove anni dopo l’ultima volta. Lilli Gruber con i suoi ospiti ha commentato le parole del Cav, che non ha regalato colpi di scena dopo la storia degli audio rubati e ha ovviamente annunciato il sì alla fiducia al governo Meloni.

Pino Corrias ha iniziato il suo intervento ricordando un retroscena: “I figli avevano chiesto a Gianni Letta di rivedere il testo di Berlusconi, anche se poi questa indiscrezione è stata smentita. Ma l’intervento del Cav è stato rassicurante anche per Giorgia Meloni rispetto all’audio rubato in cui parlava di Putin e Zelensky e rispetto al figlio del primo giorno al Senato. Ha parlato di sé come quasi sempre gli succede: tutto quello che vediamo esiste grazie alla sua discesa in campo nel ’94, e in parte è anche vero, visto che ha sdoganato la destra dall’esilio in patria”.

“Al momento si è schierato dalla parte della Meloni - ha aggiunto Corrias - ha annunciato lealtà assoluta, discostandosi molto da un’altra cosa che è successa e che è la seconda notizia della giornata: la Lega ha fatto dei distinguo importanti sul fronte Ucraina con l’intervento del capogruppo Romeo”.