Controcorrente, "Meloni senza cu***": il ribaltone dalla Gentili

A Controcorrente, la trasmissione di Rete4 condotta da Veronica Gentili, si è discusso molto della storia di Giorgia Meloni, sulla scia delle sue dichiarazioni di sentirsi come un ‘underdog’, ovvero come qualcuno che ha ribaltato tutti i pronostici. Stasera, mercoledì 26 ottobre, la presidente del Consiglio ha incassato la fiducia del Senato con 115 voti a favore: una maggioranza piena, con l’esecutivo che adesso è nel pieno delle sue funzioni.

Tornando al discorso dell’underdog, Chiara Geloni ha espresso il suo punto di vista: “Io l’avevo definita così un po’ d tempo fa. La Meloni è molto più della prima donna a Palazzo Chigi. La sua è una storia in pochissimi in politica possono raccontare perché non è una predestinata, non è nata in una di quelle famiglie giuste né ha frequentato una di quelle scuole giuste. Dentro questo gioco si è imposta senza colpi di scena o di cu***. Giocando al gioco dei maschi lei è arrivata a essere la prima all’interno della squadra di centrodestra”.

La Geloni ha poi fatto un appunto alla Meloni: “Stasera riascoltando il discorso dell’underdog ho pensato che ci vuole un bel coraggio a dire che ha ribaltato i pronostici. Questo perché lei ha vinto le elezioni molto prima dell’inizio della campagna elettorale: lo sapevamo da due anni che avrebbe vinto e che l’opposizione sarebbe stata divisa”.