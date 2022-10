Giovanni Donzelli ribalta Cremaschi: "Giustificazione morale ai trafficanti"

28 ottobre 2022 a

A Dritto e rovescio su Rete 4 si parla di emergenza sbarchi e di immigrazione clandestina. Il neo-ministro degli Interni Matteo Piantedosi, ex capo di gabinetto di Matteo Salvini al Viminale, sembra avere tutta l'intenzione di tornare alla politica della tolleranza zero e dei porti chiusi del leghista inaugurata dal segretario leghista quando era ministro tra 2018 e 2019 e accantonata durante la parentesi lassista di Luciana Lamorgese. E' questo l'unico modo, secondo il governo di Giorgia Meloni, per stroncare il vergognoso traffico di esseri umani.

In collegamento, Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia denuncia le responsabilità della sinistra di governo, delle Ong e dei movimenti "intellettuali" nell'alimentare il caos nel Mediterraneo. In studio, Giorgio Cremaschi si scalda: "Cos'è, il complotto pluto-giudaico mondiale? Chi sono 'voi che avete in gestione'? Ma che cosa sta dicendo? Si rende conto del mucchio di sciocchezze che sta dicendo in pochi secondi? Chi sta organizzando? Cioè, io sto organizzando i trafficanti? Io?".

"Ma che fesserie sta dicendo!", urla l'ex sindacalista rosso oggi esponente di Potere al popolo. "No, lei dà una giustificazione morale ai trafficanti, che è peggio. Lei dà una giustificazione morale e politica ai trafficanti". Cremaschi, fuori di sé, ripete: "Questa è violenza! Questa è violenza!". E Paolo Del Debbio scuote il capo e commenta: "Se, vabbè...".