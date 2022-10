Mamma e figlia star di Tiktok, video hot con l'amante: finale sconvolgente

28 ottobre 2022 a

a

a

Doveva solo essere una storia di sesso tra una matura signora e il suo "toyboy", ma è finita nel più tragico dei modi. In Inghilterra sono finite nell'occhio del ciclone Mahek Bukhari, star di TikTok di 23 anni, e sua madre Ansreen Bukhari, bella 45enne anche lei influencer e comparsa spesso in coppia con la rampolla nei video sui social. Il loro successo però sarebbe stato messo in bilico da uno scandalo sessuale che poteva travolgere la madre. Dalla padella alla brace: ora le due donne sono a processo con la pesantissima accusa di omicidio colposo.

Troppo sexy: vietato l'ingresso alla scuola dei figli. Chi è questa mamma | Video

Le vittime sono due ragazzi, Mohammed Hashim Ijazuddin e Saqib Hussain, deceduti sul colpo in un incidente stradale lo scorso febbraio. Un incidente che aveva coinvolto proprio Mahek e sua madre. Agli inquirenti infatti la dinamica ha lasciato più di un dubbio e ora sono arrivati alla accusa più grave: l'incidente non è stato casuale, mamma e figlia avrebbero invece cercato di buttare fuori strada l'auto su cui viaggiavano i due 21enni. Riuscendoci, perché la vettura si è poi schiantata contro il guard-rail uccidendo entrambi i passeggeri a bordo.

Motivo? Saquib Hussain avrebbe avuto una relazione con la signora Ansreen, di oltre 20 anni più grande di lui. Quando ques'ultima avrebbe manifestato l'intenzione di chiudere il rapporto, il giovane avrebbe minacciato di inviare al marito e al figlio della donna un video hot girato dalla coppia e altre foto intime. Per questo la figlia Mahek avrebbe "ucciso intenzionalmente l'amante di sua madre". Saquib avrebbe provato un ricatto, cercano di estorcere alla ormai ex amante una cifra compresa tra 2.000 e 3.000 sterline.

"Mamma non mi parla". Motivo? Queste foto (spinte): la riconoscete? | Guarda

A terrorizzare mamma e figlia non era tanto l'entità della estorsione, quanto il rischio che quel video a luci rosse diventasse comunque di dominio pubblico, compromettendo l'immagine mediatica e la loro fama. Proprio per non perdere nessuno dei loro 126mila followers, avrebbero deciso di "far saltare in aria" il giovane ricattatore. "Non è stato un incidente - ha sottolineato il pm in tribunale - ma dietro c'è una storia di amore, ossessione, rabbia, tentativi di estorsione e infine omicidio".