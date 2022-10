Dario Fabbri, "cosa ha detto davvero Putin": 'golpe' dello zar negli Usa?

28 ottobre 2022 a

a

a



Dario Fabbri, l'analista di geopolitica che spesso ci spiega da La7 cosa sta succedendo davvero in Russia, non usa giri di parole. A Omnibus Fabbri torna sulle parole pronunciate da Vladimir Putin ieri che di fatto ha messo nel mirino la Nato ma soprattutto gli Stati Uniti. Ha usato un linguaggio piuttosto duro contro Washington e ha anche usato toni al veleno con l'Europa accusata di essere diventata "schiava" degli Stati Uniti. Ma secondo Fabbri le parole di Putin vanno lette in un altro modo. Secondo l'analista il discorso è entrato come una bomba nella campagna elettorale per elezioni di mid term che si terranno negli Stati Uniti.

"Putin e la trattativa segreta": la bomba di Dario Fabbri, cosa accade nell'ombra

Un banco di prova fondamentale per Joe Biden. E così Fabbri afferma: "Le parole di Putin? Oratore abile, si rivolgeva agli americani in vista delle elezioni di mid term". Insomma secondo l'esperto Putin vorrebbe indirizzare le intenzioni di voto degli americani, magari spostandole su fronti più "morbidi" nei confronti della Russia.

"In guerra al 99,9%". Fabbri, retroscena choc sul negoziato Biden-Putin

Una sorta di "golpe mediatico" quello tentato da Putin che come sempre è molto attento agli equilibri degli altri Paesi e sa bene che ogni tornata elettorale potrebbe cambiare radicalmente il quadro internazionale. Le elezioni di medio termine negli Stati Uniti sono di certo un appuntamento importantissimo sia per l'amministrazione Biden che per i Repubblicani. E Putin sta alla finestra magari coltivando il desiderio di vedere un Biden più debole nella gestione della crisi con Mosca.