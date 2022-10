Schillaci fa impazzire Andrea Crisanti: "Bollettino ogni mezza giornata"

28 ottobre 2022 a

La decisione del ministro della Salute Orazio Schillaci di abolire il bollettino Covid quotidiano non è piaciuta affatto al microbiologo Andrea Crisanti, eletto al Senato col Pd lo scorso 25 settembre. Il ministro che ha sostituito Speranza ha scelto di far diventare il bollettino settimanale. Cosa che da tempo chiedevano diversi esperti, come Matteo Bassetti e Francesco Vaia. Crisanti, invece, non ci sta: "Una decisione politica inutile, preferiscono non sapere di quanto aumentano i casi", ha detto a Un giorno da pecora su Rai Radio 1.

Secondo l'esperto, il bollettino con l'indicazione di positivi e decessi è stato eliminato per un motivo ben preciso: "L’hanno tolto perché ai cittadini fa paura. Io lo avrei fatto ogni mezza giornata". E ancora: "Se si è sicuri delle proprie scelte si aumenta l'informazione non la si diminuisce". Crisanti, poi, si è detto contrario anche alla decisione di eliminare l'obbligo di indossare le mascherine negli ospedali dal prossimo primo novembre, perché "c'è ancora trasmissione virale, basti pensare che solo Omicron ha fatto circa 40mila morti, mica stiamo parlando di influenza".

Nonostante la bocciatura di Crisanti, con le sue decisioni sul Covid Schillaci ha dimostrato di voler gestire la pandemia in modo del tutto diverso da quanto fatto dal suo predecessore. Tra le misure che vanno in questa direzione anche il reintegro dei sanitari sospesi perché non vaccinati.