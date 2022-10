Otto e mezzo, Antonella Viola: "Addio mascherine? Assurdo"

28 ottobre 2022 a

"Alcune decisioni sono politiche e tutto sommato anche condivisibili, altre no": Antonella Viola, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato la nuova direzione presa dal ministro della Salute Orazio Schillaci in materia di Covid. "Sull'abolizione del bollettino giornaliero io mi ero espressa già tempo fa dicendo che, finita l'emergenza, non aveva più senso continuare a dare questi numeri ogni giorno alla popolazione. Se il bollettino diventa settimanale, con i dati che restano sempre a disposizione di chi vuole cercarli, non è un problema. Si va verso quella convivenza col virus di cui abbiamo parlato tante volte".

"Diverso il discorso delle mascherine - ha proseguito l'immunologa - toglierle negli ospedali e nelle Rsa quando il virus sta continuando a circolare, nuove varianti sono in arrivo, c'è il virus dell'influenza, ci sono tanti virus stagionali, questo è assurdo. Se c'è una cosa che dovremmo portare con noi in futuro dopo questa pandemia è proprio l'uso della mascherina negli ambienti chiusi e affollati in cui possono esserci tante persone fragili che vanno protette".

Infine un commento anche sul reintegro dei sanitari non vaccinati: "Ricordiamoci che stiamo parlando di un anticipo al limite di un paio di mesi, giustificato dal ministro Schillaci con un 'non abbiamo personale', quindi non ne farei una grande questione, ma sarebbe bello accompagnare questo reintegro con una chiara presa di posizione sull'importanza dei vaccini".