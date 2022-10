Daniela Santanchè, Augias veleno puro: "Questa è un'assurdità"

29 ottobre 2022 a

Durante la trasmissione di La7 diMartedì, il conduttore Giovanni Floris ha ripreso un virgolettato del neo ministro del Turismo Daniela Santachè che, parlando in una trasmissione in onda su Rai 3, aveva dichiarato: "Il denaro è l'unico vero strumento di libertà. I soldi servono a essere liberi. Il mio papà ha insegnato a me e ai miei fratelli che chi paga comanda, pagare i propri conti vuol dire anche comandare".

Chiamato a commentare la dichiarazione della deputata e imprenditrice, Corrado Augias - ospite del talk di La7 - ha commentato così: "Tutto quello che c'è scritto nella Costituzione contraddice questa frase. Erigere il denaro a metro di giudizio dicendo che chi paga comanda è un'assurdità".

Nel corso della trasmissione, poi, il conduttore e giornalista ha criticato anche la nuova denominazione di alcuni ministeri: "Il ministero dell'Istruzione e del Merito? Una stupidata". Mentre sul ministero della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità ha detto con tono polemico: "Se devo giudicare dallo spettacolo che si è visto il giorno del giuramento... tra i presenti le famiglie regolari pareggiavano quelle che loro considerano famiglie irregolari". Il solito veleno gratuito.