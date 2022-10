Controcorrente, la "confessione" di Rinaldi: "Posso rivelare un segreto?"

30 ottobre 2022 a

"Posso rivelare un segreto in pubblico?": Antonio Maria Rinaldi, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha parlato dell'aumento del tetto al contante, un argomento di cui si è discusso molto sia fuori che dentro il governo presieduto da Giorgia Meloni. L'europarlamentare della Lega ha spiegato: "Guardate che il riciclaggio viene fatto ma non certo con questo tipo di normative, ci sono le multinazionali che evadono il fisco per centinaia di miliardi di euro a danno del commercio che sta in ginocchio dopo due anni di pandemia".

Secondo Rinaldi, insomma, non sono certo queste norme che agevolano l'illegalità nel Paese. Se in un primo momento si era parlato di alzare il tetto al contante a 10mila euro, in un secondo momento invece l'esecutivo avrebbe raggiunto un compromesso: alzarlo a 5mila euro. Attualmente la soglia era di 2mila euro, ma dall'1 gennaio sarebbe diventata di mille euro.

È molto probabile che alla fine questa idea, sostenuta anche dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel discorso al Senato per la fiducia, sarà portata avanti. Il compromesso sul tetto sarebbe stato trovato al termine di un vertice a cinque a Palazzo Chigi, il primo sui dossier economici, presieduto da Meloni, al quale hanno partecipato anche il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti, il responsabile economico di FdI Maurizio Leo, il ministro per gli Affari regionali, per le politiche di coesione e per il Pnrr Raffaele Fitto e la ministra del Lavoro Marina Calderone.