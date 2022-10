Salvo Sottile accusa Franco Di Mare: "Minacce da mafioso e toccate di cu**"

31 ottobre 2022 a

Botta e risposta tra Salvo Sottile e Franco Di Mare. I due, a distanza, non se le mandano a dire. E su Twitter si scatena il putiferio. Tutto ha inizio con il direttore di Rai3 che pubblica il video di un vecchio servizio di Striscia la Notizia. Qui si racconta della palpata di Sottile ai danni dell'allora collega Sonia Grey durante Uno Mattina. "2004, 18 anni fa. Ecco come andò. Striscia lo sa bene ma continua a parlare di mie molestie. Non è più satira, è diffamazione. E infatti li ho querelati" ha commentato dopo che il tg satirico ha riproposto il filmato in merito alla vicenda di Memo Remigi e Jessica Morlacchi.

"È stato scorretto. Forse...". Salvo Sottile, terremoto a viale Mazzini: bordata contro Di Mare, direttore di Rai3 imbarazzato

"Possibile - interviene Sottile - che esistano ancora credenze mesozoiche secondo le quali toccare il c**o a una donna (per giunta in tv) è 'solo uno scherzo'? Ma che messaggio passa così ? Che se scherzi puoi farlo? Io (anche) da telespettatore li trovo 'scherzi' di pessimo gusto". Un'uscita che non piace a Di Mare, che a quel punto rincara la dose: "Prima o poi convincerò una mia ex collaboratrice che riceveva pressioni telefoniche indesiderate da un ex conduttore di rai tre a raccontarlo pubblicamente. Ci faremo risate mesozoiche".

"Si è messo gli slip leopardati e ballava sul tavolo". Giovanna Botteri-choc su Franco Di Mare: l'ultimo siluro di "Striscia", imbarazzo in Rai

"Siamo pronti - dice ancora Sottile - Invece altre donne che ricevevano attenzioni e sms indesiderati da un altro 'ex' col vizietto delle minacce da mafioso di terza fila mi risulta, siano pronte a raccontarlo prestissimo... Sai che risate! Arriviamo al paleolitico!". Non è il primo scontro tra i due questo. Già anni fa Sottile non aveva preso bene la sostituzione nel programma Mi Manda Rai Tre.