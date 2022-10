Sgarbi rivela: "Berlusconi vuole andare da Putin"

31 ottobre 2022 a

a

a

Rivelazione bomba di Vittorio Sgarbi da Myrta Merlino a L’Aria che Tira, su La7, nella puntata del 31 ottobre: "Silvio Berlusconi punta al beau geste con Vladimir Putin. Io lo feci con Gheddafi, lo chiamai, violai l’embargo e andai in Libia, ci fu un grande pasticcio perché ottenni la liberazione di un ostaggio. Lui vuole partire col suo aereo per andare ad abbracciare con un po’ di lambrusco l'amico Putin e convincerlo alla pace, risolvendo il problema della guerra tra Russia e Ucraina". E ancora, dice il critico d'arte: "Questo è il gesto che ha in mente, è un elemento molto anarchico all’interno del governo”.

"Se a 80 anni tocchi il c***...": Vittorio Sgarbi sconvolgente su Memo Remigi

Inoltre, continua Sgarbi, "c’è la dichiarazione del presidente del Senato, che dice una cosa che ha una logica su Letizia Moratti e il padre partigiano. Vennero cacciati e insultati. O facciamo il 25 aprile di pacificazione oppure uno di destra come La Russa verrebbe trattato a pesci in faccia. Quindi il tema è vero, anche se non lo dovrebbe dire perché è presidente del Senato. Il comunismo c’è ed è nella mente delle persone, fa diventare faziosa ogni volontà di pacificazione. Era meglio non dirlo, ma è sicuro che lo fischierebbero, così come fecero con il padre in carrozzella della Moratti, una cosa indegna".