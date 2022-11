Otto e Mezzo, Bersani attacca Piantedosi: "O si va a messa o si sta a casa"

05 novembre 2022 a

a

a

Passa la linea dura del governo sull'immigrazione: Matteo Piantedosi non intende far sbarcare in Italia ong battenti bandiere straniere. Una scelta che non piace a Pier Luigi Bersani, che ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, si è espresso così: "Io vorrei dire al ministro che o si va a messa o si sta a casa, qui bisogna seguire una linea". Ecco che poi nella puntata di venerdì 4 novembre si spiega: "I migranti a bordo di una ong con bandiera tedesca devono chiedere asilo alla Germania, questa è una linea. Ma questo non mi pare un affare, meglio parlare di ripartizione".

Mussolini? Bersani muto: ecco la foto di cui si deve vergognare | Guarda

Di un altro parere Alessandro Sallusti: "Non credo che l’Italia non voglia fare l’accoglienza, ma credo che non siamo un bancomat. Ci devono essere delle regole condivise con l’Europa. È ovvio che queste sono provocazioni, la nave tedesca che stasera entrerà nel porto di Catania nei quattro giorni trascorsi in mare poteva tornare in Germania".

"Ogni volta con le leggi razziali": Bersani, rosicata e vergogna contro Meloni

Da qui la stoccata del direttore di Libero, la cui posizione prende le difese del titolare del Viminale: "Non facciamo la figura dei fessi - ha concluso Sallusti - i principi di Piantedosi credo che siano condivisibili anche da sinistra, non capisco quindi le polemiche".