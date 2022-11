Meteo, temperature record? "Quanti sono i morti": Mercalli-choc

06 novembre 2022 a

Abbiamo registrato un caldo record a ottobre che "è culminato lo scorso week-end al Centro-Nord con temperature straordinarie per fine ottobre (anche 10-12 °C sopra media), come i 26,3 °C di Verona, i 28,0 °C di Pisa (record per la terza decade del mese nella serie iniziata nel 1949) e i 28,2 °C di Capo Mele, nel Savonese", osserva Luca Mercalli nel suo articolo per il Fatto quotidiano. "Dal Lazio in giù eccezionale è stato il giorno di Ognissanti, nuovi primati novembrini di 24,9 °C a Vigna di Valle (Roma), 25,3 °C a Campobasso e 28,7 °C a Foggia-Amendola, mentre al Settentrione arrivava una prima passata di pioggia".

Quindi, prosegue l'esperto, con un "ritardo di due settimane la prima neve ha imbiancato dapprima località a 1.800-2.000 m come Sestriere, Cervinia e Livigno, poi ieri mattina anche Dobbiaco, a 1.200 m, ma non resisterà a lungo, dato il nuovo tepore atteso verso metà novembre".

Insomma a ottobre, spiega Luca Mercalli, si sono registrate "anomalie di caldo e siccità tra le più intense mai osservate al Nord: oltre alle temperature medie che, 3-4 °C sopra la norma, hanno ovunque superato anche di 1 °C e più il precedente primato di ottobre 2001".

Ma attenzione, avverte l'esperto: "La crisi climatica globale sta inoltre compromettendo su più fronti la salute umana, dalle morti per eccesso di caldo (+68% nell'ultimo ventennio), alle carestie, alla crescente diffusione di malattie infettive, come emerge dall'edizione 2022 del rapporto Lancet Countdown, intersecandosi con gli effetti della pandemia Covid, della guerra, della crisi energetica e dell'inquinamento in una patologia multi-sistemica. Il segretario Onu Guterres, alla vigilia della Cop-27 che comincerà domani a Sharm el-Sheik, ha lanciato l'ennesimo disperato appello ai leader mondiali per riportare il pianeta fuori dal destino di un irreversibile 'caos climatico', riducendo rapidamente le emissioni e aiutando i Paesi in via di sviluppo nella transizione ecologica. Altrimenti, 'saremo spacciati'".