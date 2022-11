Damilano: "Almeno quando c'era Berlusconi...". Clamoroso schiaffo alla sinistra

06 novembre 2022 a

Marco Damilano, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su Rai tre, nella puntata del 6 febbraio parla di "fallimento di tutta la politica degli ultimi anni". E soprattutto suona la sveglia alla sinistra che ora è chiamata a fare una seria opposizione al governo di Giorgia Meloni. Peccato che però, continua l'ex direttore de L'Espresso ora conduttore de La Torre e il cavallo, "nel 2001 e nel 2008, quando Silvio Berlusconi vinse massicciamente, il centro sinistra almeno si riconosceva nella stessa coalizione. Ora invece ci sono tre opposizioni che non si riconoscono neanche nella stessa coalizione".

Massimo Giannini, invece, attacca la destra-centro che governa il Paese. "Questo profilo da destra Law and Order ha caratterizzato i primi giorni del governo delle tre destre", commenta il direttore de La Stampa, "per il banalissimo motivo che tutto quello che era stato annunciato sull'unico fronte che interessa davvero (la difesa dal caro bollette, eccetera), non c'è."