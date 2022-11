Non è l'Arena, Morgan: "Rave? Antigienico, vi dico cosa ho visto"

07 novembre 2022 a

a

a

"Ma qualcuno di voi è stato ai rave o no? Sapete di cosa parlate?": Morgan, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, ha parlato della recente norma anti-rave, che inasprisce le pene per chi organizza queste feste illegali. Raccontando la sua esperienza, il cantante ha rivelato: "Io ci sono stato, sono antigienici!". E non solo. Un altro problema è rappresentato, a suo dire, dalla musica che si ascolta in quelle occasioni.

"Onorevole Minnie", "Quanti ne ospiti a casa tua?". Donzelli epocale, come stende Vauro

"Nei rave si ascolta male la musica, la musica non è un fatto di rimbombo che ti sbatte il cervello, la musica è una esperienza di ascolto, di civiltà", ha spiegato Morgan. Che quindi ha avanzato una proposta: "E allora cominciamo a creare delle alternative ai rave, ma non con musica noiosa o con roba che non è attraente. Bisogna pensare non di distruggere, ma di dare alternative".

L'intervento di Morgan a Non è l'Arena

Medici no vax reintegrati? "Che presa in giro, non ci fanno entrare"

Di recente a reclamare l'aiuto di Morgan è stato il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che ha detto: "Morgan può essere un punto di riferimento per i giovani di centrodestra. E’ uno spirito libero, bisogna trovare un ruolo adatto a lui, ad esempio un Festival degli irregolari". L'entusiasmo per una eventuale collaborazione con l'artista è forte: "Potrei anche prenderlo come consulente nel mio ministero, nessuno me lo può impedire".