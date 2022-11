Zona Bianca, Bassetti contro Schilirò: "Cretinate", "La porto in tribunale"

07 novembre 2022 a

a

a

"Questa è una delle tante bufale che vengono messe in giro, il vaccino è in grado di ridurre significativamente la malattia e la malattia grave": l'infettivologo Matteo Bassetti ha avuto un acceso dibattito con l'ex vice questore di Roma Nunzia Schilirò a Zona Bianca, su Rete 4. Al centro della discussione l'efficacia del vaccino contro il Covid. "Menomale che c'è lei che ci illumina...", ha detto a un certo punto la Schilirò. E Bassetti: "Guardi, io di farmi illuminare da uno che faceva il poliziotto ho poca voglia quando parlo di medicina, se parliamo di tutelare l'ordine pubblico allora vengo a chiedere lei...".

Medici no vax in corsia? Ecco chi li voleva: la sinistra non dice nulla?

"A me interessa se un medico è bravo, non se è vaccinato o non vaccinato", ha insistito l'ex vice questore. Il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale di Genova, allora, ha replicato: "A me interessa dare delle notizie chiare su come funzionano i vaccini, non stare a sentire le cretinate che sta dicendo lei". Sentendo queste parole, però, la Schilirò si è infuriata: "Guardi non offenda, perché la porto in tribunale".

Ma Bassetti ha insistito: "Mi porti in tribunale, lei dice delle cretinate scientifiche e io glielo posso dire. Una che viene in televisione a dire che i trivaccinati si ammalano di più degli altri dice delle cose contro ogni evidenza".