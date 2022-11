Non è l'arena, "Stai zitto", "Imbecille". Rissa-choc, da Giletti finisce malissimo

08 novembre 2022 a

Si parla del reintegro dei medici no vax negli ospedali da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata di domenica 6 novembre e in studio cominciano a volare gli stracci tra il professor Fabrizio Pregliasco e il medico contrario ai vaccini anti Covid Mariano Amici. "Che senso ha che vengo reinserito? Di fatto vengo declassato" attacca per primo Amici. "perché non posso avere contatto con il paziente quindi vengono messi a fare i burocrati non i medici". E questa, prosegue il medico è "una discriminazione".

Qui lo scontro tra medici a Non è l'arena

"Non è una discriminazione ma il medico non vaccinato è esposto, non è protetto", ribatte il virologo, "e questo è anche una questione di sicurezza sul lavoro". Quindi Mariano amici si scalda: "I vaccini non proteggono dalla malattia". A quel punto il professor Pregliasco sbrocca e comincia a insultarlo: "Non diciamo cavolate. Stai zitto, penoso! Ignorante". Il medico no vax prova a difendersi ma Pregliasco non ha nessuna intenzione di farlo parlare e di dare spazio alle sue assurde tesi sui vaccini. "Sono delle imbecillità. Lei è pericoloso, incapace di fare il medico", E l'altro urla: "Non sai neanche cosa sia il Covid, non hai titolo a parlare".