L'aria che tira, Molinari sta con la Germania: "Meloni ne prenda atto"

Il governo Meloni avrebbe preso due decisioni controverse sulla questione migranti: ne è convinto Maurizio Molinari che, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato le polemiche degli ultimi giorni sulla gestione delle Ong. "La prima decisione controversa è l'idea che i migranti debbano avere asilo dal paese la cui bandiera è battente nella nave che li accoglie. Questa è una posizione che Germania e Norvegia hanno rifiutato. E i Paesi che in gran parte hanno queste navi delle Ong non condividono, sostengono che è improponibile e inaccettabile da un punto di vista legale, l'Italia quindi deve inevitabilmente prendere atto che questa strada è difficile da percorrere".

Secondo il direttore di Repubblica, insomma, la mossa del governo è "controversa" perché non condivisa dai Paesi coinvolti in maniera diretta. A tal proposito Giovanni Donzelli di FdI, pure lui ospite della trasmissione, ha spiegato: "Se il Capitano ha davvero a cuore la salute dei migranti, visto che è un ufficiale di stato civile può registrarli. Se li registra su una nave battente bandiera tedesca, a quel punto i migranti possono scendere e noi li accompagniamo in Germania, se ne fa carico la Germania". Molinari, poi, è andato avanti: "Per quanto riguarda la seconda mossa, Giorgia Meloni dice che la soluzione è l'applicazione di Sofia 3, che non è mai stata portata a compimento. L'operazione, che prevedeva la creazione di hotspot in Nord Africa, non venne portata a compimento perché in Nord Africa non hanno voluto gli hotspot. Dire che la soluzione è tornare a Base 1 quando Base 1 non esiste significa riproporre un'impostazione che è destinata a restare lettera morta".

Infine, il direttore di Repubblica ha parlato di una differenza sostanziale tra questo governo e quello precedente: "Il governo Draghi aveva scelto sui migranti una linea di bassissimo profilo per tentare di arrivare, insieme ai francesi, a una riforma di Dublino. Questo governo invece ha scelto un approccio 'bombastico'".