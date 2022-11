Tagadà, Peter Gomez: "Che fine farà Enrico Letta", la profezia estrema

07 novembre 2022 a

Si parla delle manifestazioni per la pace da Tiziana Panella a Tagadà su La7, nella puntata del 7 novembre e Peter Gomez, che è in collegamento, sostiene che chi ha capitalizzato meglio le due marce di Roma e Milano "sono stati Giuseppe Conte e Calenda e Renzi". "C'è sempre Letta che va malissimo", commenta ironica la conduttrice. Quindi il direttore del sito del Fatto quotidiano infierisce: “L’errore di Enrico Letta è stato di non dimettersi subito dopo la sconfitta che ha avuto". "Lui avrà pure le migliori delle intenzioni, voleva transitare il partito verso il congresso, ma sei mesi in politica, in questa politica, sono un tempo eterno", prosegue Gomez.

Qui l'analisi di Peter Gomez a Tagadà

Ora il Partito democratico di Letta, osserva ancora il giornalista, "rischia di scendere nei sondaggi al 10 per cento e se scendi così tanto e ti trovi a sinistra un competitor come Giuseppe Conte e a destra uno come Carlo Calenda o Matteo Renzi finisce che ti ritrovi nella situazione del Partito socialista francese che era fortissimo ed è sceso al 2 per cento con l'arrivo di Emmanuel Macron e Melanchon". E il Pd, insiste Peter Gomez, ora "corre questo rischio".