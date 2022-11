Letizia Moratti fa infuriare il centrodestra: "Non esiste"

07 novembre 2022 a

Letizia Moratti ha lasciato il centrodestra e il suo popolo. Quello che l'aveva votata come sindaco di Milano, e che l'ha messa alla vicepresidenza della Lombardia. La Moratti infatti ha annunciato che scenderà in campo alle prossime regionali con il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. "Sì, mi candido. Perché ci sono momenti nei quali si deve scegliere da che parte stare", afferma la ex vicepresidente e assessore alla Sanità della Lombardia in una intervista a La Repubblica. "Voglio riportare la Lombardia in champions league", sottolinea e per arrivarci propone un’alleanza larga e si rivolge anche al Pd: "Si tratta di mettere insieme forze diverse - riformisti, liberali e socialisti - per rimodellare un’offerta politica nuova e vincente". Bisogna unire "riformismo e pragmatismo".

Il tradimento è ufficiale: Letizia Moratti candidata, ecco con chi

Quanto allo schieramento di centrodestra e alla sua decisione di lasciare, osserva: "Alla base c’è una riflessione che sto facendo da tempo su un campo politico che è diventato ormai molto più di destra che di centro. Il centrodestra non c’è più. Lo si è visto anche con i primi provvedimenti del governo. Questa è una destra che, a furia di alzare muri, ci chiude tutti in un recinto. Ma la chiusura è quanto di più lontano dal Dna della Lombardia, una regione aperta al mondo, solidale, attenta all’inclusione". Poco importa se questo centrodestra che ha vinto le elezioni è quello che vogliono gli italiani.