Sergio Staino in coma, il dramma del vignettista: le sue condizioni

Sergio Staino, uno dei più grandi vignettisti italiani, il "papà" del personaggio Bobo, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale fiorentino di Torregalli. Staino, 82 anni, che risiede a Scandicci (Firenze), da tempo sarebbe affetto da problemi di salute che si sarebbero aggravati nelle ultime ore, tanto da richiedere il ricovero. Secondo quanto si apprende, il disegnatore sarebbe tenuto in coma farmacologico ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tra i primi a commentare la notizia il segretario del Pd Enrico Letta che su Twitter ha scritto: "Forza Sergio Staino forza". "Un grandissimo abbraccio! Sergio tieni duro". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda.

Staino, che è laureato in architettura, ha creato il personaggio di Bobo, pubblicato per la prima volta nel 1979 sulla rivista Linus diretta da Oreste Del Buono. Negli anni Ottanta ha collaborato con i quotidiani il Messaggero e l’Unità per poi fondare il proprio settimanale satirico Tango, che nel 1987 è diventato un programma di Rai 3, Teletango.

Direttore dell’Unità nel 2016 assieme ad Andrea Romano, nel 2017 si dimette dopo la decisione della società, ad aprile, di ridimensionare il personale tagliandolo del 60%. A maggio è nominato di nuovo direttore e mantiene la carica fino alla chiusura della testata il 2 giugno 2017. Da fine 2017 collabora con la Stampa dove pubblica le sue vignette.