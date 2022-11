CartaBianca, "modello Italia?": Speranza fatto a pezzi dalla Chirico

09 novembre 2022 a

"L’Italia è stato il Paese a tenere più a lungo le scuole chiuse mentre non siamo riusciti a proteggere le persone fragili": Annalisa Chirico lo ha detto a Roberto Speranza durante un confronto a Cartabianca su Rai 3. La giornalista, in particolare, ha contestato la gestione della pandemia quando lui era ministro della Salute: "Parlare di modello Italia mi sembra esagerato".

L'ex ministro, però, sembra essere fermo sulle sue posizioni. Cosa che ha ribadito anche nel corso del programma di Bianca Berlinguer, criticando le prime misure del governo Meloni in materia di Covid: "Se tu dici che la pandemia è finita e si dà il messaggio che il vaccino non serve più, ci si indebolisce sull’unico scudo che abbiamo, cioè il vaccino. Le prenotazioni delle quarte dosi sono scese e questo è un rischio".

Parlando della sua esperienza al ministero della Salute in uno dei momenti peggiori per l'Italia e non solo, Speranza ha detto: "È stato difficile gestire la pandemia e spero che questo governo lo faccia al meglio. Io ho imposto l’obbligo di vaccino al personale sanitario e non avrei anticipato il reintegro dei medici no vax". Il riferimento è al decreto del governo che prevede il rientro in ospedale del personale sanitario non vaccinato.