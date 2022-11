CartaBianca, bomba di Orsini: "Armi all'Ucraina? Cosa deve fare l'Italia"

10 novembre 2022 a

Si è parlato anche di Ucraina e Russia a Cartabianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer in onda ieri sera su Rai 3. Tra gli ospiti del talk Alessandro Orsini, professore di sociologia del terrorismo, che ha detto la sua sull'andamento del conflitto: "Non ho detto che l’Ucraina non debba essere rifornita di armi, a mio giudizio l’Italia non deve più mandare armi".

Secondo Orsini, al momento il ruolo del nostro Paese nella guerra dovrebbe essere un altro: "Deve sostituirsi alla Turchia e avere un ruolo di mediatore. Il conflitto si può risolvere se un Paese assume un ruolo nella diplomazia". Per ora, infatti, l'unico che in qualche modo riesce a parlare con entrambe le parti facendo da mediatore è proprio il presidente turco Erdogan. Lo dimostra il suo ultimo intervento per risolvere la crisi del grano.

In realtà anche gli Usa starebbero facendo pressioni sul presidente ucraino Zelensky per arrivare a un negoziato con Mosca. L'amministrazione americana, in particolare, starebbe incoraggiando privatamente i leader ucraini a segnalare un'apertura a negoziare con la Russia e a rinunciare al loro pubblico rifiuto di impegnarsi in colloqui di pace a meno che il presidente Vladimir Putin non venga rimosso dal potere. Lo aveva riportato il Washington Post diversi giorni fa.