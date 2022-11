Lucia Annunziata? "Solo chiacchiere, come se...": ecco chi la massacra

10 novembre 2022 a

L'approfondimento sulle elezioni di Midterm negli Stati Uniti è stato affidato in Rai a Lucia Annunziata, che per l'occasione ha condotto uno speciale del suo programma della domenica, Mezz'ora in più, su Rai 3. A dare un giudizio non proprio positivo sulla giornalista e conduttrice è stato Pietro Mancini su Affariitaliani.it: "L’ex inviata de Il Manifesto conduce, ininterrottamente, da 16 anni, un'intera generazione, la sua trasmissione Mezz'ora in più come se di conduttori di programmi di questo tipo ci fosse solo lei, fra i 4 mila giornalisti della Rai".

Le pesanti critiche contro la Annunziata, poi, vanno avanti: "Molte chiacchiere e scarse notizie, ieri, sul protagonista delle elezioni Midterms, Ron De Santis, 54 anni, che, dopo la trionfale riconferma a governatore della Florida, sarà impegnato a togliere, nelle primarie del partito repubblicano, a Donald Trump, 76 anni, la candidatura a sfidante, nel 2024, di Joe Biden, 80 anni".

Ieri, in effetti, uno dei risultati più entusiasmanti per il partito repubblicano negli Usa l'ha portato a casa proprio De Santis, che dopo aver frequentato Yale, si è laureato in legge ad Harvard. Il 54enne è di origini italiane. Andando indietro nel tempo, le sue radici lo collegano a Castelfranci, Avellino. In generale, comunque, le elezioni di Midterm non sono andate come i repubblicani avevano sperato. Pur essendo riusciti a spuntarla alla Camera e forse al Senato, non c'è stata quell'onda rossa che tutti avevano pronosticato.