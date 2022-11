Dritto e Rovescio, lo schiaffo di Daniela Santanchè alla Francia

10 novembre 2022 a

Paolo Del Debbio torna con Dritto e Rovescio. Come di consueto il conduttore di Rete 4 torna in onda giovedì 10 novembre. Primissima ospite? Daniela Santanchè. È lei, senatrice di Fratelli d'Italia e ministro del Turismo a rispondere per le rime alla sinistra. La Santanchè, infatti, si sofferma sui temi caldissimi dell’agenda del governo Meloni: dall’immigrazione al nuovo decreto aiuti per affrontare il caro energia.

Al centro, in particolare, il tema sbarchi. Non a caso in queste ore è andato in scena un vero e proprio botta e risposta tra l'esecutivo e la Francia, che per ripicca intende stracciare gli accordi sulla redistribuzione dei migranti. "Il governo - sono le parole della Santanchè - intende difendere la legalità, la sicurezza e la dignità di ogni persona. Per questo motivo è fondamentale difendere i nostri confini". Insomma, una chiara lezione a Macron.

Ma la Santanchè non è l'unica nello studio di Del Debbio. Per l'occasione ecco che ci sono anche Marco Osnato, Davide Faraone, Alessandro Morelli, Matteo Ricci, Marta Collot, Alessandro Cattaneo, Ettore Licheri e Michele Usuelli. Oltre ai temi già citati, focus sul reddito di cittadinanza. D'altronde non è una novità che il governo è pronto a modificarlo.