Chef Rubio, insulti vergognosi a Valditara: "Non ce ne frega un ca**"

Come poteva mancare Chef Rubio? Il cuoco non si è smentito, arrivando addirittura a insultare Giuseppe Valditara. Il motivo? La lettera che il ministro dell'Istruzione ha inviato agli studenti sui danni commessi dal comunismo. Nella missiva Valditara ha ricordato che il 9 novembre si celebra la liberazione dell'Europa dal comunismo. Apriti cielo, tanto che il ministro è stato costretto a precisare: "Non vedo il problema, sono figlio di un partigiano della Brigata Garibaldi, non accetto lezioni da chi non ha mai rischiato la vita per combattere il nazismo. C’è chi è amico di Israele e chi è amico di Hamas. Io sono amico di Israele".

E proprio lo stare a fianco di Israele ha scatenato l'odio di Rubio. "Caro Giuseppe Valditara di chi sei figlio non ce ne frega un ca**o. Conta ciò che fai e quello che lasci agli altri. Se stai coi terroristi antisemiti (i palestinesi sono semiti) della colonia d’insediamento israeliana, sei un sionista e i partigiani i sionisti li facevano fuori".

L'ennesima colata di odio quella dell'ex personaggio tv. A ricordarglielo un'utente: "Lei scrive senza neppure conoscere la storia della regione. In quanto alle vergognose minacce ad un Ministro della Repubblica, spero la denunci". Comunque - conclude su Twitter la signora - "i palestinesi che lei tanto ammira un mese fa hanno rapito un giovane omosessuale che aveva chiesto asilo in Israele: ucciso". Risultato? Altro insulto: "Taci caz***", è stata la replica di Rubio.