Non è l'Arena, "non mi sco*** nessuno": choc da Giletti, cosa le esce di bocca

A Non è l'Arena si parla dell'ultimo fenomeno della Rete: Onlyfans. Ospite della puntata di domenica 13 novembre in onda su La7 Emy Buono. È lei a spiegare la propria esperienza sul social dai contenuti per adulti. "Voi credete di essere libere - ribatte Mario Adinolfi -, ma con il denaro davanti liberi non siete". Un'accusa che non piace alla ragazza: "Io decido i contenuti, mi metterei più paura delle persone che vanno a prostituirsi nelle case, che di noi che ci pubblichiamo e ci mostriamo al mondo".

Ma il fondatore del Popolo della famiglia sbotta: "E dov'è il miglioramento? Perché dovremmo auspicare una società così". Ecco che la ragazza interviene e nel salotto di Massimo Giletti afferma: "Io non mi prostituisco, non mi sc*** nessuno". Non si trova d'accordo Adinolfi, che cita la sentenza della Cassazione per cui "anche voi vi prostituite", perché "fate quello che il maschio vuole e venite pagate per questo. È un'umiliazione per il corpo della donna, ti piace così?". "Sì - risponde senza troppi giri di parole -, mi piace essere guardata".

Quanto basta a far credere ad Adinolfi che Onlyfans faccia "da pappone, è prostituzione per video conferenza". Ad avvalorare la sua tesi, "le leggi italiane". "Facciamo - conclude - da anni battaglie per liberare la dignità femminile e poi la umiliano in questa maniera, mi sembra una follia. È irragionevole".